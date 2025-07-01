В июле повышение цен на газ, электроэнергию и водоснабжение на общегосударственном уровне не предусмотрено.

Подробнее о том, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года — читайте в материале на Фактах ICTV.

Цена на газ: изменится ли тариф в июле

До мая 2026 года 98% бытовых потребителей, которые являются клиентами Нафтогаза, неизменно будут платить газ 7,96 грн за кубометр . То есть такая цена на газ актуальна и для июля 2025-го.

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Что касается клиентов других газоснабжающих компаний, годовые цены на голубое топливо в июле для них будут колебаться в диапазоне от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр, как и в предыдущие месяцы.

Однако месячные ценники могут меняться, в зависимости от рыночных тенденций. Но базовыми являются именно годовые тарифные предложения.

Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025

Еще в апреле Кабмин принял постановление, согласно которому тарифы на электроэнергию для населения остаются неизменными до 31 октября 2025 года.

Это означает, что в июле украинцы продолжат платить за потребленную электроэнергию 4,32 грн за кВт-ч, а для пользователей двухзонных счетчиков действует так называемый ночной тариф (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт-ч.

То есть до ноября цена на свет для бытовых потребителей не изменится.

Также стоит напомнить, что с 1 июля 2025 года в Украине официально изменится стандарт напряжения электросети — 230 вольт вместо 220, однако на стоимости услуг это не скажется.

Ранее в Укрэнерго заявили, что летом не планируют применять графики отключений электроэнергии, если РФ снова не будет атаковать объекты энергетики.

По состоянию на середину июня, Украина производит достаточно электроэнергии, иногда даже продает ее за границу.

Тарифы на водоснабжение с 1 июля

Повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не предвидится.

То есть в июле сумма за воду в платежках за коммуналку не изменится.

Однако не следует забывать, что стоимость этой услуги отличается в зависимости от региона и местные власти могут повышать тарифы самостоятельно, без согласования с НКРЭКУ.

Поэтому потребителям нужно обращаться к своему поставщику, чтобы знать точную цену на воду.

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