Трамп победил на внутрипартийном голосовании перед выборами

Республиканская партия в штате Айова провела кокусы касательно кандидата в президенты США на будущих выборах.

Согласно сообщению партии, кандидатура действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа победила с большим отрывом.

Подсчеты СМИ показали, что за Трампа отдали голоса 97% республиканцев.

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Его ближайшие соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали лишь немного больше 1% голосов.

Первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США традиционно проводят в Айове, где члены партии могут продемонстрировать предпочтения по выдвижению кандидатов.

Однако не только кокусы решают, кто станет кандидатом на выборах. Так, на собрании перед предыдущими выборами президента США победил Тэд Круз, но по результатам внутрипартийного голосования выдвинули Трампа.

К слову, миллиардер Майкл Блумберг заявил, что готов приложить максимум усилий для того, чтобы Трамп не стал президентом США.

Источник: New York Times