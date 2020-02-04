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Трамп переміг на внутрішньопартійну голосуванні перед виборами

Республіканська партія в штаті Айова провела кокуси щодо кандидата у президенти США на майбутніх виборах.

Згідно з повідомленням партії, кандидатура чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перемогла з великим відривом.

Підрахунки ЗМІ показали, що за Трампа віддали голоси 97% республіканців.

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Його найближчі суперники Білл Велд і Джо Волш набрали лише трохи більше 1% голосів.

Перші внутрішньопартійні збори в рамках виборів президента США традиційно проводять в Айові, де члени партії можуть продемонструвати настої щодо висунення кандидатів.

Однак не тільки кокуси вирішують, хто стане кандидатом на виборах. Так, на зборах перед попередніми виборами президента США переміг Тед Круз, але за результатами внутрішньопартійного голосування висунули Трампа.

До слова, мільярдер Майкл Блумберг заявив, що готовий докласти максимум зусиль для того, щоб Трамп не став президентом США.

Джерело: New York Times

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