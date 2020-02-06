Министр финансов Шотландии Дерек Маккей оказался в центре скандала после публикации его романтической переписки с несовершеннолетним парнем.

В общественный доступ попало более 270 сообщений. Маккей открыто ухаживал за юношей, приглашал его на ужин, делал комплименты и называл “милым”.

Министр извинился перед 16-летним подростком и его семьей, признав, что вел себя недостойно.

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Первый министр Шотландии Никола Старджен приняла заявление отставку Маккея, поблагодарив его за значительный вклад в работу правительства.

Дерек Маккей – один из главных деятелей Шотландской национальной партии, открытый гей и отец двоих детей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Шотландия ставит под сомнение свое участие на Евро-2020. Страна согласится только если от конкурса отстранят Россию.

Источник: The Scottich Sun

Фото: Derek Mackay