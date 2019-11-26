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Факты / Спорт

Шотландия выступит на Евро-2020, если отстранят Россию – The Telegraph

Если сборную России отстранят от участия в Евро-2020 ее место может занять сборная Шотландии. которая финишировала третьей после России в группе отбора.

Сборная России

Национальная сборная Шотландии может потенциально занять место сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

— После того, как Россия забронировала себе место на Евро-2020, ее вероятное отстранение может отрыть двери для Шотландии, которая финишировала следовых в группе отбора, – пишет The Telegraph.

WADA принимает или отклоняет рекомендации Комитета относительно соответствия 9 декабря затем в течение трех недель Россия имеет право обжаловать вердикт в CAS.

ЧитайтеСостоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Комитет антидопингового агентства WADA рекомендовал исполкому организации устранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом. Также Россия может потерять право на проведение крупных международных турниров.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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