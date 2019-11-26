Если сборную России отстранят от участия в Евро-2020 ее место может занять сборная Шотландии. которая финишировала третьей после России в группе отбора.

Национальная сборная Шотландии может потенциально занять место сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

— После того, как Россия забронировала себе место на Евро-2020, ее вероятное отстранение может отрыть двери для Шотландии, которая финишировала следовых в группе отбора, – пишет The Telegraph.

WADA принимает или отклоняет рекомендации Комитета относительно соответствия 9 декабря затем в течение трех недель Россия имеет право обжаловать вердикт в CAS.

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Комитет антидопингового агентства WADA рекомендовал исполкому организации устранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом. Также Россия может потерять право на проведение крупных международных турниров.