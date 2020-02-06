Міністр фінансів Шотландії Дерек Маккей опинився у центрі скандалу після публікації його романтичної переписки із неповнолітнім хлопцем.

У публічний доступ потрапило понад 270 повідомлень. Маккей відкрито залицявся до юнака, запрошував його на вечерю, робив компліменти та називав “милим”.

Міністр вибачився перед 16-річним підлітком та його сім’єю, признавши, що поводив себе недостойно.

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Перший міністр Шотландії Нікола Старджен прийняла заяву відставку Маккея, подякувавши йому за значний внесок в роботу уряду.

Дерек Маккей – один із чільних діячів Шотландської національної партії, відкритий гей і батько двох дітей.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Шотландія ставить під сумнів свою участь на Євро-2020. Країна погодиться тільки якщо від конкурсу відсторонять Росію.

Джерело: The Scottich Sun

Фото: Derek Mackay