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Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане

Депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе на собственном вертолете.

На борту Bell-406 было три человека. Двое кроме погибшего Хайруллина получили тяжелые травмы, пишут СМИ.

Вертолет якобы совершил жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета.

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В 2017 году, по версии журнала Forbes, Хайруллин занимал 43 место в рейтинге Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017 с доходом 280 млн рублей.

Источник: ТАСС

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