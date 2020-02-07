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Факти / Світ / Росія

Депутат Держдуми загинув під час катастрофи вертольота в Татарстані

Депутат Державної Думи Айрат Хайруллін загинув в авіакатастрофі на власному вертольоті.

На борту Bell-406 було три людини. Двоє осіб окрім загиблого Хайрулліна отримали важкі травми, пишуть ЗМІ.

Вертоліт нібито здійснив жорстку посадку на лід за шість кілометрів від міста Лаїшево одразу після зльоту.

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У 2017 році, за версією журналу Forbes, Хайруллін посідав 43 місце в рейтингу Влада і гроші. Рейтинг доходів держслужбовців 2017 року із доходом 280 млн рублів.

Як повідомлялося, легендарний баскетболіст Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії 26 січня.

Джерело: ТАСС

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