Шторм Зиара помог: самолет из США в Британию долетел за рекордное время

Пассажирский самолет Boeing 747 British Airways совершил рейс из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время – за 4 часа 56 минут. Хотя обычно перелет составляет около 6 часов 13 минут.

Дело в том, что как раз в то время разбушевался ураган Зиара, попутный ветер которого и помог. К слову, ураган стал самым сильным в Великобритании за последние семь лет.

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Лайнер набрал максимальную скорость до 825 миль в час (1 327 км/ч).

Консультант по авиации и бывший пилот British Airways Аластер Розеншайн отметил, что самолет достиг феноменальной скорости.

Ранее Факты ICTV писали, что ночью 4 февраля украинка приняла роды на борту воздушного судна. Роженицей оказалась 23-летняя гражданка Таиланда, которая скрывала свою беременность.

Источник: The Independent