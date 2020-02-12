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Факти / Світ

У Британії блискавка вдарила у пасажирський літак

Лайнер авіакомпанії Aer Lingus, що вилетів з аеропорту Бірмінгема і прямував в Дублін потрапив під удар блискавки.

Це сталося через три хвилини після зльоту – розряд блискавки поцілив у літак у небі над Великою Британією. Лайнер не отримав ніяких пошкоджень і благополучно приземлився в Дубліні.

У регіоні були несприятливі метеоумови, викликані ураганом Сіара, однак перевізник вирішив не скасовувати рейс.

Читайте: 150 пасажирів на борту! У небі над Лос-Анджелесом у літак влучила блискавка

Нагадаємо, 17 вересня блискавка влучила у футбольне поле на Ямайці під час проведення матчу юнацьких команд.

Джерело: LAD Bible

Фото: Dreamstime

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