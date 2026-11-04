Усиление ПВО и оборонное сотрудничество: Зеленский о переговорах в Мадриде
- Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры в Мадриде.
- Среди главных тем – усиление ПВО Украины, защита населения, оборонное сотрудничество и развитие производства.
Президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры в Мадриде. Основными темами обсуждений станут усиление украинской ПВО, расширение оборонного сотрудничества и развитие производства.
Об этом глава государства сообщил в среду, 4 ноября.
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— Первый приоритет – усиление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарны Испании за оказанную помощь. Готовим новые шаги в поддержке, – отметил президент.
По словам Зеленского, в ближайшие дни запланированы контакты с американской стороной.
Украина координирует свои действия с партнерами, чтобы достичь конкретных результатов в вопросах безопасности и определить дальнейшие шаги для достижения мира.
— Защита от российских ударов и восстановление мира необходимы, – подчеркнул президент.
Напомним, 4 ноября Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом сообщил, что Украина заключила контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.
Сейчас Киев работает над ускорением поставок этих ракет для усиления противовоздушной обороны.
Президент также сообщил о достигнутых договоренностях с международными партнерами относительно новых пакетов помощи для украинского энергетического сектора.