Президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры в Мадриде. Основными темами обсуждений станут усиление украинской ПВО, расширение оборонного сотрудничества и развитие производства.

Об этом глава государства сообщил в среду, 4 ноября.

Зеленский анонсировал важные встречи в Испании

— Первый приоритет – усиление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарны Испании за оказанную помощь. Готовим новые шаги в поддержке, – отметил президент.

По словам Зеленского, в ближайшие дни запланированы контакты с американской стороной.

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Украина координирует свои действия с партнерами, чтобы достичь конкретных результатов в вопросах безопасности и определить дальнейшие шаги для достижения мира.

— Защита от российских ударов и восстановление мира необходимы, – подчеркнул президент.

Напомним, 4 ноября Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом сообщил, что Украина заключила контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.

Сейчас Киев работает над ускорением поставок этих ракет для усиления противовоздушной обороны.

Президент также сообщил о достигнутых договоренностях с международными партнерами относительно новых пакетов помощи для украинского энергетического сектора.

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