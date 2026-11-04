Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц СБУ, ставших фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции Карфаген.

Поклад уволил двух высокопоставленных должностных лиц СБУ

В СБУ подчеркнули, что всесторонне содействуют следствию и обеспечивают необходимую поддержку при проведении процессуальных действий в соответствующих уголовных производствах.

По словам Поклада, Служба безопасности заинтересована в прозрачном, объективном и беспристрастном расследовании. Этот вопрос он уже обсудил с руководством НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

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Глава СБУ отметил, что между ведомствами налажено конструктивное сотрудничество. Кроме того, он поддерживает связь с представителями спецслужб государств-партнеров, чтобы обеспечить расследование предполагаемых преступлений за пределами Украины.

Отдельно Поклад обратился к фигуранту дела, известному по кличке Мексиканец, призвав его вернуться в Украину и добровольно сдаться правоохранителям.

В то же время руководитель СБУ предупредил, что в противном случае правоохранители самостоятельно установят его местонахождение независимо от того, где он будет скрываться.

Поклад подчеркнул, что Служба безопасности продолжит работать исключительно в интересах Украины.

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