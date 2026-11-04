Поклад уволил сотрудников СБУ, ставших фигурантами расследования НАБУ
- Глава СБУ Александр Поклад принял кадровые решения в отношении двух высокопоставленных сотрудников на фоне антикоррупционного расследования.
- В Службе безопасности объяснили свою позицию относительно операции Карфаген и рассказали о сотрудничестве с НАБУ и САП.
- Отдельно Поклад обратился к одному из фигурантов дела, который, по его словам, находится за пределами Украины.
Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц СБУ, ставших фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции Карфаген.
Поклад уволил двух высокопоставленных должностных лиц СБУ
В СБУ подчеркнули, что всесторонне содействуют следствию и обеспечивают необходимую поддержку при проведении процессуальных действий в соответствующих уголовных производствах.
По словам Поклада, Служба безопасности заинтересована в прозрачном, объективном и беспристрастном расследовании. Этот вопрос он уже обсудил с руководством НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Глава СБУ отметил, что между ведомствами налажено конструктивное сотрудничество. Кроме того, он поддерживает связь с представителями спецслужб государств-партнеров, чтобы обеспечить расследование предполагаемых преступлений за пределами Украины.
Отдельно Поклад обратился к фигуранту дела, известному по кличке Мексиканец, призвав его вернуться в Украину и добровольно сдаться правоохранителям.
В то же время руководитель СБУ предупредил, что в противном случае правоохранители самостоятельно установят его местонахождение независимо от того, где он будет скрываться.
Поклад подчеркнул, что Служба безопасности продолжит работать исключительно в интересах Украины.