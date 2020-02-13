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Факты / Мир / Россия

BBC, Радио Свобода и Медузу проверяют в РФ на пропаганду наркотиков

Министерство внутренних дел России начало проверку всех материалов в интернете на наличие в информационных сообщениях пропаганды употребления наркотических веществ.

Известно, что также проверяют три крупных СМИ – Радио Свобода, BBC и Медуза.

– Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе упомянутые СМИ, – заявил начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.

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Проверки могут быть связаны с заявлением главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василия Пискарева о том, что Радио Свобода, BBC и Медуза причастны к формировании идеи о легализации наркотиков в России.

К слову, в конце 2019 года сотрудники российского спецназа провели обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией.

Источник: РИА Новости

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