Наркозависимых лечить, а дилеров – сажать: МВД планирует изменить наркополитику

МВД планирует подать на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений в законы по формированию наркополитики.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили отмечает, что сейчас ведомство планирует ввести ответственность за рекламу наркотиков и их распространения.

– Планируется признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их – это не преступники, а больные, – отметил Гогилашвили.

Ведомство намерено направлять наркозависимых на обязательное лечение.

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Заместитель министра подчеркнул, что эффективная борьба с наркопреступлениями требует тесного сотрудничества с международными партнерами.

Ранее Факты ICTV писали, что в Павлограде Днепропетровской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух военнослужащих, которые вместе с гражданским мужчиной, наладили сбыт наркотических и психотропных веществ.