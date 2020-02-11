Наркозависимых лечить, а дилеров – сажать: МВД планирует изменить наркополитику

МВД планирует подать на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений в законы по формированию наркополитики.
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили отмечает, что сейчас ведомство планирует ввести ответственность за рекламу наркотиков и их распространения.
– Планируется признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их – это не преступники, а больные, – отметил Гогилашвили.
Ведомство намерено направлять наркозависимых на обязательное лечение.
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Заместитель министра подчеркнул, что эффективная борьба с наркопреступлениями требует тесного сотрудничества с международными партнерами.
Ранее Факты ICTV писали, что в Павлограде Днепропетровской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух военнослужащих, которые вместе с гражданским мужчиной, наладили сбыт наркотических и психотропных веществ.