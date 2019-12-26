Вскрыли дверь и вывели Навального: в РФ проводят обыски в ФБК

В России сотрудники спецназа силой вывели из офиса ФБК оппозиционера Алексея Навального.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что в офис вновь пришли с обысками сотрудники спецназа.

Незадолго после этого спецназовцы задержали Навального и силой увели его.

– Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск, – сообщила пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш.

Позже сам оппозиционер сообщил, что его только вывели из офиса, но не задерживали.

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По словам одного из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, дверь в офис ФБК сотрудники спецназа вскрывали болгаркой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 26 Дек 2019 в 1:25 PST

Также в Фонде сообщили, что незадолго до начала обысков была заблокирована карта для пожертвований.

Известно, что осенью этого года Следственный комитет РФ завел дело против Фонда борьбы с коррупцией касательно отмывания денег.

Ранее обыски были проведены у сторонников Алексея Навального в 30 регионах России.

В ФБК считают, что указанное дело было начато для того, чтобы Фонд не мог выпускать новые расследования касательно коррупции в рядах российских чиновников и силовиков.

К слову, в июле 2019 года Алексей Навальный попал в больницу с подозрением на отравление химическим веществом.

Источник: Navalny, Николай Ляскин, Кира Ярмыш



Видео: Navalny