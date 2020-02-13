BBC, Радіо Свобода і Медузу перевіряють у РФ на пропаганду наркотиків

Міністерство внутрішніх справ Росії почало перевірку всіх матеріалів в інтернеті на наявність в інформаційних повідомленнях пропаганди вживання наркотичних речовин.

Відомо, що також перевіряють три великих ЗМІ – Радіо Свобода, BBC і Медуза.

– Усі матеріали перевіряються на пропаганду вживання наркотиків і залучення в незаконний оборот наркотиків. Ми все перевіряємо, зокрема згадані ЗМІ, – заявив начальник головного управління з боротьби з наркотиками МВС Росії Андрій Храпов.

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Перевірки можуть бути пов’язані із заявою голови комісії Держдуми з розслідування фактів втручання у внутрішні справи РФ Василя Піскарьова про те, що Радіо Свобода, BBC і Медуза причетні до формування ідеї про легалізацію наркотиків в Росії.

До слова, наприкінці 2019 року співробітники російського спецназу провели обшуки в офісі Фонду боротьби з корупцією.