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Факты / Мир / Россия

“Всплеск русофобии”: Кремль отреагировал на санкции США против России

Введение санкций США против трех российских оборонных предприятий является “очередным всплеском русофобии”, так считает Посольстве РФ в США.

Они убеждены, что Белый дом не предоставил весомых оснований для введения санкций.

– Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий – говорится в сообщении.

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13 февраля Госдеп США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против России. Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроение и ОАО Кумертауське авиационное производственное предприятие.

К слову, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Посольство РФ в США

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