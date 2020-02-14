“Сплеск русофобії”: Кремль відреагував на санкції США проти Росії

Введення санкцій США проти трьох російських оборонних підприємств є “черговим сплеском русофобії”, так вважає Посольстві РФ у США.

Вони переконані, що Білий дім не надав вагомих підстав для введення санкцій.

– Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон’юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій – йдеться у повідомленні.

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13 лютого Держдеп США вніс у Федеральний реєстр країни інформацію про введення санкцій проти Росії. Під них потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, НВО машинобудування і ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство.

До слова, державний секретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Джерело: Посольство РФ у США