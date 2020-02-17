Гренландия будет продавать талую воду с ледников

Власти Гренландии выписали 16 лицензий на продажу и экспорт талой воды с ледников, их получили девять небольших проектов.

Прежде всего, ее собираются продавать коммерческим компаниям.

– Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке, – заявил министр энергетики Йесс Сван.

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По его словам, в Гренландии не собирались использовать эту воду, если бы ее не решили продавать.

Перед принятием указанного решения проверили, сколько воды в стране, и какую ее часть можно использовать в экономических целях.

К слову, из-за повышения уровня воды в море индонезийские острова Бетета и Гундул залило водой.

Источник: Tagesspiegel