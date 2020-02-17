PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Гренландия будет продавать талую воду с ледников

Власти Гренландии выписали 16 лицензий на продажу и экспорт талой воды с ледников, их получили девять небольших проектов.

Прежде всего, ее собираются продавать коммерческим компаниям.

– Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке, – заявил министр энергетики Йесс Сван.

Читайте: Из-за глобального потепления могут исчезнуть популярные сорта вин

По его словам, в Гренландии не собирались использовать эту воду, если бы ее не решили продавать.

Перед принятием указанного решения проверили, сколько воды в стране, и какую ее часть можно использовать в экономических целях.

К слову, из-за повышения уровня воды в море индонезийские острова Бетета и Гундул залило водой.

Источник: Tagesspiegel

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка