Гренландія продаватиме талу воду з льодовиків

Влада Гренландії виписала 16 ліцензій на продаж та експорт талої води з льодовиків, їх отримали дев’ять невеликих проектів.

Насамперед, її збираються продавати комерційним компаніям.

– Зміна клімату сприяє таненню льоду. Але це також призводить до збільшення дефіциту води в світі. Тала вода була в Гренландії у великих кількостях протягом багатьох віків. Планується зробити з неї продукт, який має попит на ринку, – заявив міністр енергетики Йесс Сван.

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За його словами, у Гренландії не збиралися використовувати цю воду, якби її не вирішили продавати.

Перед ухваленням зазначеного рішення перевірили, скільки води є в країні, та яку її частину можна використовувати в економічних цілях.

До слова, через підвищення рівня води у морі індонезійські острови Бетета та Гундул залило водою.

Джерело: Tagesspiegel