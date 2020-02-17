Разобщенный Запад и 12 шагов мира на Донбассе: Мюнхенская конференция 2020

Длинные кортежи из бронированных автомобилей, закрытый центр города и акции протеста. В феврале в Мюнхене этим никого не удивишь, 56 год подряд столица Баварии принимает главный Международный форум по вопросам безопасности.

Меры безопасности беспрецедентные кроме вооруженных границ задействованы и передовые технологии.

Такая придирчивость объясняется списком гостей Мюнхенской конференции по безопасности конференции. Среди них президент Франции Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, государственный секретарь США Майк Помпео и даже основатель Facebook Марк Цукерберг.

Одна из ключевых тем – Westlessness. Это новый термин, игра слов, которую можно перевести как отсутствие единой стратегии в странах Запада в отношении вызовов современности.

Также в повестке дня Мюнхена ядерные испытания, китайская интернет-экспансия с помощью технологии 5G, коронавирус, проблемы климата и очередное объявление о закате Европы.

Разногласия между США и Европой, готовность части стран ЕС капитулировать перед Россией. После холодной войны Запад еще никогда не был таким разобщенным – говорили участники форума.

В специальном выпуске издания The German Times, посвященном Мюнхенской конференции по безопасности ситуация в мире изображена, как матч по баскетболу. США и Китай борются за мяч, Россия тоже на площадке, а вот Европа грустит на скамейке запасных. Как европейцам вернуться в игру один из главных вопросов нынешнего форума безопасности.

Среди тех, кто больше не хочет мириться со статусом Европы как младшего партнера США Эмманюэль Макрон. Президент Франции предложил создать французский атомный щит для защиты Старого мира, чтобы не зависеть от американского ядерного оружия.

Зато Госсекретарь США Майк Помпео вместо рассказов о шансах для России, вспомнил агрессию против Украины и встречу с ранеными украинскими солдатами.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в эксклюзивном комментарии Фактам Тижня попытки поиска диалога с Москвой называет традиционной болезнью Запада.

Но не все хотят ставить подобные вопросы. Парадокс, но в десятке главных вызовов мира, определенных в Мюнхене, война на Донбассе на последнем месте. А в годовом отчете, который публикуется перед началом конференции, Украина упоминается лишь 8 раз. Ни одного года с начала войны внимание к нашему государству не было таким низким.

Более того – начался форум с громкого скандала. На сайте конференции были обнародованы странный документ – 12 шагов для достижения мира в Украине. Среди авторов западные, российские и украинские эксперты. Но даже по стилистике, понятно, что эти шаги определялись где-то в Кремле.

Так называемый план действительно сначала исчез с сайта конференции, но потом снова появился.

Именно в таких непростых условиях напоминать миру о российской агрессии в центре Европы пришлось в Мюнхене президенту Владимиру Зеленскому.

Не обошелся президент и без традиционных шуток, за что от организаторов форума получил звание рок-звезды.

Вместе с тем президент сделал немало важных и программных заявлений и новых предложений закончить войну на Востоке Украины.

Переход от одного сектора к другому возможен только после того как ОБСЕ подтвердит, что в секторе нет ни незаконных вооруженных формирований ни военной техники.

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В Мюнхене украинский президент заявил, что готовится еще один крупный обмен пленными с Россией и ОРДЛО. Домой должны вернуться 200 украинцев.

На полях конференции Владимир Зеленский встретился с главой МВФ, генсеком НАТО Столтенбергом, с которым обсудил статус Украины как партнера Альянса с расширенными возможностями, и пообщался с основателем Facebook Цукербергом.

Вызовы безопасности для Украины и продолжение реформ обсуждали и на уже традиционном украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции. Его в столице Баварии уже в четвертый раз организовали Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская Европейская стратегия.

Среди гостей руководители Эстонии и Албании, заместитель генсека НАТО, министр обороны Швеции, главный дипломат Словакии, сенаторы США, освобожденный недавно из плена украинский журналист Станислав Асеев, ведущие отечественные и мировые политики, бизнесмены и лидеры мнений.

Присоединился к дискуссии и президент Зеленский.

На ланче глава государства заявил о создании Фонда восстановления Донбасса. Еще одно важное заявление, которое вызвало мгновенный резонанс – о готовности Киева на совместный с представителями ОРДЛО контроль оккупированных территорий. Впоследствии в окружении президента уточнили, что речь идет о совместном патрулировании украинской полицией, ОБСЕ и территориальной полицией. То есть, представителями так называемых ЛДНР. Как о них будут договариваться, когда Украина не ведет переговоров с боевиками – пока не понятно. По контролю над границей позиция Украины не изменилась.

Сейчас не лучшее время для договоренностей с Россией, сказал эксклюзивно Фактам Тижня известный американский философ и политолог Фукуяма.

В то же время профессор Стэнфордского университета убежден, не только позиция мира, но и реформы в Украине приближают конец войны.

Зато, специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заверил Факти Тижня, что никакой усталости от Украины и уменьшение поддержки в Европе нет.

Но и поиска диалога Запада с Россией Брок отрицать не стал.

Президент Эстонии подчеркнула, что на Донбассе не замороженный, а забытый конфликт. А председатель Мюнхенской безопасности конференции Ишингер заявил, что пока усилий Запада для завершения войны на Востоке Украины явно мало.

Ранее Факты ICTV писали, чем запомнился первый день Мюнхенской конференции по безопасности.