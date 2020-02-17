Роз’єднаний Захід і 12 кроків миру на Донбасі: Мюнхенська конференція 2020

Довжелезні кортежі з броньованих автомобілів, зачинений центр міста та акції протесту. У лютому в Мюнхені цим нікого не здивуєш, 56 рік поспіль столиця Баварії приймає головний Міжнародний форум з питань безпеки.

Заходи безпеки безпрецедентні окрім збройних кордонів задіяні і надсучасні технології.

Така прискіпливість пояснюється списком гостей Мюнхенської безпекової конференції. Серед них президент Франції Макрон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, державний секретар США Майк Помпео і навіть засновник Facebook Марк Цукерберг.

Одна з ключових тем – Westlessness. Це новий термін, гра слів, яку можна перекласти як брак єдиної стратегії у країн Заходу щодо викликів сьогодення.

Також на порядку денному Мюнхена ядерні випробування, китайська інтернет-експансія за допомогою технології 5G, коронавірус, проблеми клімату та чергове оголошення про занепад Європи.

Розбіжності між США та Європою, готовність частини країн ЄС капітулювати перед Росією. Після холодної війни Захід ще ніколи не був таким роз’єднаним – говорили учасники форуму.

У спеціальному випуску видання The German Times, присвяченому Мюнхенській безпековій конференції ситуація, в світі зображена, як матч з баскетболу. США та Китай борються за м’яч, Росія теж на майданчику, а ось Європа сумує на лаві для запасних. Як європейцям повернутися у гру одне з головних питань цьогорічного безпекового форуму.

Серед тих, хто найбільше не хоче миритися зі статусом Європи як молодшого партнера США Емманюель Макрон. Президент Франції навіть запропонував створити французький атомний щит для захисту Старого світу, аби не залежати від американської ядерної зброї.

Натомість Держсекретар США Майк Помпео замість розповідей про шанси для Росії, згадав агресію проти України та зустріч з пораненими українськими солдатами.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол в ексклюзивному коментарі Фактам Тижня спроби пошуку діалогу з Москвою називає традиційною хворобою Заходу.

Але не всі хочуть ставити подібні запитання. Парадокс, але в десятці головних викликів світу, визначених у Мюнхені, війна на Донбасі на останньому місці. А в річному безпековому звіті, який публікується перед початком конференції, Україна згадується лише 8 разів. Жодного року від початку війни увага до нашої держави не була такою низькою.

Більше того – розпочався безпековий форум з гучного скандалу. На сайті конференції було оприлюднено дивний документ – 12 кроків для досягнення миру в Україні. Серед авторів західні, російські та українські експерти. Але навіть за стилістикою, зрозуміло, що ці кроки визначалися десь у Кремлі.

Так званий план дійсно спочатку зник з сайту конференції, але потім знову з’явився.

Саме в таких непростих умовах нагадувати світу про російську агресією у центрі Європи довелося в Мюнхені президенту Володимиру Зеленському.

Не обійшовся президент і без традиційних жартів, за що від організаторів форуму отримав звання рок-зірки.

Разом з тим президент зробив чимало важливих і програмних заяв та нових пропозицій, як закінчити війну на Сході України.

Перехід від одного сектору до іншого можливий лише після того як ОБСЄ підтвердить, що у секторі немає ані незаконних збройних формувань ані військової техніки.

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У Мюнхені український президент заявив, що готується ще один великий обмін полоненими з Росією та ОРДЛО. Додому мають повернутися 200 українців.

На полях конференції Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МВФ, генсеком НАТО Столтенбергом, з яким обговорив статус України як партнера Альянсу з розширеними можливостями, і поспілкувався з засновником Facebook Цукербергом.

Безпекові виклики для України та продовження реформ обговорювали і на вже традиційному Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції. Його у столиці Баварії вже вчетверте організували Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська стратегія.

Серед гостей очільники Естонії та Албанії, заступник генсека НАТО, міністр оборони Швеції, головний дипломат Словаччини, сенатори США, звільнений нещодавно з полону український журналіст Станіслав Асєєв, провідні вітчизняні та світові політики, бізнесмени та лідери думок.

Приєднався до дискусії і президент Зеленський.

На ланчі очільник український держави заявив про створення Фонду відновлення Донбасу. Ще одна важлива заява, яка викликала миттєвий розголос – про готовність Києва на спільний із представниками ОРДЛО контроль окупованих територій. Згодом в оточенні президента уточнили, що йдеться про спільне патрулювання українською поліцією, ОБСЄ та територіальною поліцією. Тобто, представниками так званих ЛДНР. Як про них будуть домовлятися, коли Україна не веде переговорів з бойовиками – поки не зрозуміло. Щодо контролю над кордоном позиція України не змінилася.

Нині не найкращий час для домовленостей з Росією, сказав ексклюзивно Фактам тижня відомий американський філософ та політолог Фукуяма.

Водночас професор Стенфордського університету переконаний, не лише позиція світу, а й реформи в Україні наближують кінець війни.

Натомість, спеціальний радник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок запевнив Факти Тижня, що ніякої втоми від України та зменшення підтримки в Європі немає.

Але й пошуку діалогу Заходу з Росією Брок заперечувати не став.

Президент Естонії підкреслила, що на Донбасі не заморожений, а забутий конфлікт. А голова Мюнхенської безпекової конференції Ішингер заявив, що поки зусиль Заходу для завершення війни на Сході України явно замало.

Раніше Факти ICTV писали, чим запам’ятався перший день Мюнхенської конференції з безпеки.