С Коста-Рики в Роттердам хотели отправить рекордную партию кокаина – 5 тонн

В Коста-Рике правоохранители задержали пять тонн наркотиков, которые планировали нелегально доставить в Роттердам (Нидерланды).

Наркотики нашли в грузовом контейнере, в котором должны были перевозить декоративные цветы.

Министр общественной безопасности страны Майкл Сото сообщил, что это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали правоохранители Коста-Рики.

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По подозрению в контрабанде наркотиков полиция задержала 46-летнего мужчину.

Gracias a efectivo trabajo de la #PCDCR, al hombre que conducía el cabezal donde iba el contenedor con más de 5 toneladas de cocaína, le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva. Esta droga se convirtió en el decomiso más grande de cocaína en la historia de Costa Rica. pic.twitter.com/qz6I5AksFN — Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020

К слову, местные СМИ сообщают, что порт Лимон в Коста-Рике в последнее время стал популярным среди контрабандистов-наркоторговцев.

Ранее Факты ICTV писали, что на Буковине СБУ задержала следователя полиции, который наладил сбыт наркотиков и психотропных веществ.