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Факты / Мир

С Коста-Рики в Роттердам хотели отправить рекордную партию кокаина – 5 тонн

В Коста-Рике правоохранители задержали пять тонн наркотиков, которые планировали нелегально доставить в Роттердам (Нидерланды).

Наркотики нашли в грузовом контейнере, в котором должны были перевозить декоративные цветы.

Министр общественной безопасности страны Майкл Сото сообщил, что это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали правоохранители Коста-Рики.

Читайте: СБУ сожгла в печи четыре тонны наркотиков на $100 млн

По подозрению в контрабанде наркотиков полиция задержала 46-летнего мужчину.

К слову, местные СМИ сообщают, что порт Лимон в Коста-Рике в последнее время стал популярным среди контрабандистов-наркоторговцев.

Ранее Факты ICTV писали, что на Буковине СБУ задержала следователя полиции, который наладил сбыт наркотиков и психотропных веществ.

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