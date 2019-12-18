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Факты / Украина / Общество

СБУ сожгла в печи четыре тонны наркотиков на $100 млн

В Одессе утилизировали почти четыре тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины в рамках противодействия обороту наркотических средств.

СБУ сожгла в печи четыре тонны наркотиков на $100 млн

В Одессе правоохранители передали на утилизацию почти четыре тонны наркотиков, которые СБУ изымала в пределах противодействия обороту психотропных веществ.

Вещественные доказательства после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов.

Сожжение наркотиков происходило под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Уничтожено оптовые партии марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет $100 млн.

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Напомним, сотрудники полиции задержали мужчину поставщика и реализатора наркотиков в одну из воинских частей Киевской области.

Источник: СБУ

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