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Факти / Світ

З Коста-Рики до Роттердаму хотіли відправити рекордну партію кокаїну – 5 тонн

У Коста-Риці правоохоронці затримали п’ять тонн наркотиків, які планували нелегально доправити до Роттердама (Нідерландів).

Наркотики знайшли у вантажному контейнері, у якому мали перевозити декоративні квіти.

Міністр громадської безпеки країни Майкл Сото повідомив, що це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли правоохоронці Коста-Рики.

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За підозрою у контрабанді наркотиків поліція затримала 46-річного чоловіка.

До слова, місцеві ЗМІ повідомляють, що порт Лимон у Коста-Риці останнім часом став популярним серед контрабандистів-наркоторговців.

Раніше Факти ICTV писали, що на Буковині СБУ затримала слідчого поліції, який налагодив збут наркотиків і психотропних речовин.

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