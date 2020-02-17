З Коста-Рики до Роттердаму хотіли відправити рекордну партію кокаїну – 5 тонн

У Коста-Риці правоохоронці затримали п’ять тонн наркотиків, які планували нелегально доправити до Роттердама (Нідерландів).

Наркотики знайшли у вантажному контейнері, у якому мали перевозити декоративні квіти.

Міністр громадської безпеки країни Майкл Сото повідомив, що це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли правоохоронці Коста-Рики.

Читайте: СБУ спалила в печі чотири тонни наркотиків на $100 млн

За підозрою у контрабанді наркотиків поліція затримала 46-річного чоловіка.

Gracias a efectivo trabajo de la #PCDCR, al hombre que conducía el cabezal donde iba el contenedor con más de 5 toneladas de cocaína, le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva. Esta droga se convirtió en el decomiso más grande de cocaína en la historia de Costa Rica. pic.twitter.com/qz6I5AksFN — Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020

До слова, місцеві ЗМІ повідомляють, що порт Лимон у Коста-Риці останнім часом став популярним серед контрабандистів-наркоторговців.

Раніше Факти ICTV писали, що на Буковині СБУ затримала слідчого поліції, який налагодив збут наркотиків і психотропних речовин.