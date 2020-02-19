Страны ЕС поддержали Украины в ООН

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины в Совбезе ООН.

– Страны ЕС – нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областейх, – говорится в заявлении.

🇧🇪 🇪🇪 🇫🇷 🇩🇪 🇵🇱 stakeout at #UNSC By use of force against territorial integrity & sovereignty of #Ukraine, Russia is violating fundamental principles of international law. Full implementation of #MinskAgreements by all sides remains basis for solving the conflict. #EstoniaUNSC pic.twitter.com/p0hWoFcxsP — Estonia in UN 🇪🇪 (@EstoniaUN) February 18, 2020

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– Результаты саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года должны лежать в основе дальнейшей работы по решению конфликта, – подчеркивают дипломаты.

Напомним, во время заседания Совета безопасности ООН исполняющая обязанности заместителя постоянного представителя США Шерит Норман Шале осудила нападение боевиков на ВСУ 18 февраля.