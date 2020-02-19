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Факти / Світ

Країни ЄС підтримали Україну в ООН

Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили із заявою на підтримку України в Радбезі ООН.

– Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областейх, — йдеться в заяві.

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– Результати саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року мають лежати в основі подальшої роботи з вирішення конфлікту, – підкреслюють дипломати.

Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки ООН виконувач обов’язків заступника постійного представника США Шеріт Норман Шале засудила напад бойовиків на ЗСУ 18 лютого.

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