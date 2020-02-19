Країни ЄС підтримали Україну в ООН

Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили із заявою на підтримку України в Радбезі ООН.

– Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областейх, — йдеться в заяві.

🇧🇪 🇪🇪 🇫🇷 🇩🇪 🇵🇱 stakeout at #UNSC By use of force against territorial integrity & sovereignty of #Ukraine, Russia is violating fundamental principles of international law. Full implementation of #MinskAgreements by all sides remains basis for solving the conflict. #EstoniaUNSC pic.twitter.com/p0hWoFcxsP — Estonia in UN 🇪🇪 (@EstoniaUN) February 18, 2020

Читайте: Хотят ли русские войны: Кислиця на Радбезі ООН звернувся до РФ віршем Євтушенка

– Результати саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року мають лежати в основі подальшої роботи з вирішення конфлікту, – підкреслюють дипломати.

Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки ООН виконувач обов’язків заступника постійного представника США Шеріт Норман Шале засудила напад бойовиків на ЗСУ 18 лютого.