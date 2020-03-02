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Факты / Мир

Меган Маркл хочет получить роль в суперблокбастере Marvel

Супруга принца Гарри Меган Маркл намерена сниматься в фильмах про супергероев в голливудских блокбастерах.

Сейчас ее агент Ник Коллинз занимается поиском роли для Меган Маркл среди героев Marvel.

По информации СМИ, таким образом Меган планирует получать хороший доход для семьи.

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Также ранее Меган подписала соглашение с Disney. В обмен на сотрудничество с Маркл компания перенаправит пожертвование благотворительной организации Слоны без границ.

В январе 2020 года пара полностью отказалась от привилегий и обязанностей королевской семьи. После вступления в силу решения герцогов Сассеских, королевский двор прекратит их финансировать.

К слову, более 80 000 канадцев подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл платили за свою безопасность самостоятельно.

Источник: The Sun

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