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Меган Маркл хоче отримати роль в суперблокбастері Marvel

Дружина принца Гаррі Меган Маркл має намір зніматися у фільмах про супергероїв в голлівудських блокбастерах.

Наразі її агент Нік Коллінз займається пошуком ролі для Меган Маркл серед героїв Marvel.

За інформацією ЗМІ, таким чином Меган планує отримувати хороший прибуток для сім’ї.

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Також раніше Меган підписала угоду з Disney. В обмін на співпрацю з Маркл компанія перенаправить пожертвування благодійній організації Слони без кордонів.

У січні 2020 року пара повністю відмовилася від привілеїв та обов’язків королівської сім’ї. Після вступу в силу рішення герцогів Сассескіх, королівський двір припинить їх фінансувати.

До слова, більше 80 000 канадців підписали петицію з вимогою, щоб принц Гаррі і Меган Маркл платили за свою безпеку самостійно.

Джерело: The Sun

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