Канадцы отказываются платить за охрану Меган Маркл и принца Гарри

Более 80 000 канадцев подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл платили за свою безопасность самостоятельно.

Семья сейчас находится под защитой команды британских телохранителей и канадской спецслужбы из шести человек.

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Налогоплательщики подняли тревогу после того, как узнали, что стоимость может вырасти до 6 млн фунтов стерлингов в год (примерно 193 млн 134 тыс. грн).

К онлайн-кампании присоединились тысячи канадцев. Они также призвали Меган и Гарри самим оплачивать счета.

Также, по данным экспертов, перевезти дорогостоящие вещи Меган Маркл и принца Гарри обойдется в 300 тыс. фунтов (9 млн 657 тыс. грн).

– Я надеюсь, что они планируют покрыть свои расходы на безопасность. Когда речь идет о деньгах, которые тратит наше правительство, и о деньгах налогоплательщиков, важно, чтобы мы продумали приоритеты, – сказала член парламента от Виктории на острове Ванкувер Лорел Коллинз.

Ранее Факты ICTV писали, что Меган Маркл и принц Гарри подадут в суд на папарацци.

Фото: Kensington Palace