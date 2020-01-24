Канадцы отказываются платить за охрану Меган Маркл и принца Гарри

Более 80 000 канадцев подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл платили за свою безопасность самостоятельно.
Семья сейчас находится под защитой команды британских телохранителей и канадской спецслужбы из шести человек.
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Налогоплательщики подняли тревогу после того, как узнали, что стоимость может вырасти до 6 млн фунтов стерлингов в год (примерно 193 млн 134 тыс. грн).
К онлайн-кампании присоединились тысячи канадцев. Они также призвали Меган и Гарри самим оплачивать счета.
Также, по данным экспертов, перевезти дорогостоящие вещи Меган Маркл и принца Гарри обойдется в 300 тыс. фунтов (9 млн 657 тыс. грн).
– Я надеюсь, что они планируют покрыть свои расходы на безопасность. Когда речь идет о деньгах, которые тратит наше правительство, и о деньгах налогоплательщиков, важно, чтобы мы продумали приоритеты, – сказала член парламента от Виктории на острове Ванкувер Лорел Коллинз.
Ранее Факты ICTV писали, что Меган Маркл и принц Гарри подадут в суд на папарацци.
Фото: Kensington Palace