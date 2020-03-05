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Факты / Мир

Конфликт в Сирии: Эрдоган и Путин договорились о перемирии

Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным достигли договоренности о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.

Об этом Эрдоган и Путин заявили на совместной пресс-конференции.

По словам главы Турции, режим прекращения огня начнет действовать в полночь 6 марта. Он добавил, что его страна находится в сложном положении, ведь возле ее границы – около 1,5 млн человек.

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В свою очередь Путин заявил, что РФ и Турции удалось найти решение проблемы.

– Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами. Но каждый раз в критический момент, опираясь на достигнутый уровень наших двусторонних отношений, нам всегда удавалось найти общие точки соприкосновения и решение проблем. Так произошло и на этот раз, – сказал Путин.

Напомним, после обстрела турецкой военной колонны в Сирии 27 февраля, Турция заявила, что не оставит действия сирийских военных и России без ответа.

Начался обстрел войск Сирии, а 1 марта Турция объявила о начале операции Весенний щит из-за атаки на своих военнослужащих.

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