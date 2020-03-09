84 родственника погибших в катастрофе MH17 планируют запросить денежную компенсацию – суд

Более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года, намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу.

Об этом заявил председательствующий судья в окружном суде Гааги.

– На данный момент 49 человек (родственников погибших, – Ред.) высказали желание выступить в суде, 82 – обратиться к суду письменно, 84 – обратиться за денежными компенсациями, – сказал судья.

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По его словам, цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался суд над обвиняемыми в катастрофе МН17.

Украину на судебном процессе по делу о катастрофе рейса МН17 будет представлять делегация дипломатов и правоохранителей. Непосредственно принимать участие в процессе они не будут.