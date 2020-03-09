Суд по делу о сбитом Boeing MH17 – никого из обвиняемых в зале нет

В Нидерландах в судебном комплексе Схипхола начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.

Однако никого из обвиняемых в зале суда нет. Как известно, это три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус открыл заседание.

– Публичные слушания окружного суда Гааги в деле МН17 открыты… Сбивание МН17 17 июля 2014 года стало причиной, почему это дело слушается. Как последствия этой катастрофы 289 мужчин, женщин и детей умерли трагической смертью, последствия этого были огромны, и суд будет иметь дело с этими последствиями, – начал судья рассмотрение дела.

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Далее он в деталях рассказал о процедуре слушаний. В частности, каждый день слушания начнутся в 10.00 и будут продолжаться до 17.00 с двумя перерывами, и будут транслироваться по интернету, в пресс-центре и специально организованном месте для родственников и близких жертв.

– Если слушания будут прерваны, будет объявлено, когда они начнутся. Когда слушания будут прерваны, видео тоже будет прервано, – сообщил судья. Кроме того, родственники и обвиняемые не будут показаны на экране.

Судья подчеркнул, что в первой фазе суда буду рассмотрены такие вопросы: кто будет представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. По его словам, дело состоит из 36 тыс. страниц и огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране.

В зале присутствуют родные и близкие погибших, на публичной трибуне также находится делегация из Украины, в состав которой вошел и заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Напомним, малайзийский самолет рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 289 человек, находившиеся на борту, погибли.