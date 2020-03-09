84 родичі загиблих у катастрофі MH17 планують запросити грошову компенсацію – суд

Більше 80 родичів пасажирів, загиблих під час аварії малайзійського Boeing (рейс MH17) на сході України в липні 2014 року, мають намір домагатися грошової компенсації від обвинувачених у справі.

Про це заявив головуючий суддя в окружному суді Гааги.

– Наразі 49 осіб (родичів загиблих, – Ред.) висловили бажання виступити в суді, 82 – звернутися до суду письмово, 84 – звернутися за грошовими компенсаціями, – сказав суддя.

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За його словами, цифри не остаточні, оскільки не всі родичі загиблих визначилися зі своєю позицією.

Нагадаємо, 9 березня в Нідерландах почався суд над обвинуваченими в катастрофі МН17.

Україна на судовому процесі у справі про катастрофу рейсу МН17 представлятиме делегація дипломатів і правоохоронців. Безпосередньо брати участь у процесі вони не будуть.