Суд у справі про збитий Boeing MH17 – нікого з обвинувачених в залі немає

У Нідерландах в судовому комплексі Схипхола почався судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 Малазійської авіакомпанії.

Однак нікого з обвинувачених в залі суду немає. Як відомо, це три громадянина Росії і один українець – Ігор Гиркин (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Тільки один з них – Пулатов, представлений адвокатами з нідерландської фірми, яким допомагає російський адвокат Кутіна.

Головуючий суддя Хендрік Стейнхаус відкрив засідання.

– Публічні слухання окружного суду Гааги у справі МН17 відкриті … Збиття МН17 17 липня 2014 року стало причиною, чому ця справа слухається. Як наслідки цієї катастрофи 289 чоловіків, жінок і дітей померли трагічною смертю, наслідки цього були величезні, і суд буде мати справу з цими наслідками, – почав суддя розгляд справи.

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Далі він в деталях розповів про процедуру слухань. Зокрема, кожен день слухання починатимуться о 10.00 і триватимуть до 17.00 з двома перервами, і будуть транслюватися в інтернеті, в прес-центрі і спеціально організованому місці для родичів і близьких жертв.

– Якщо слухання будуть перервані, буде оголошено, коли вони почнуться. Коли слухання будуть перервані, відео теж буде перервано. Крім того, родичі і обвинувачені не будуть показані на екрані, – повідомив суддя.

Суддя підкреслив, що в першій фазі суду буду розглянуті такі питання: хто буде представлений в суді, чи готова до розгляду сама справа і так далі. За його словами, справа складається з 36 тис. сторінок і величезної кількості цифрових файлів, які демонструватимуться на екрані.

У залі присутні рідні та близькі загиблих, на публічних трибунах також перебуває делегація з України, до складу якої увійшов і заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, малайзійський літак рейсу МН17 був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 289 осіб, що перебували на борту, загинули.