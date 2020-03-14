Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 14 марта инфицированы более 145 тыс. человек.
От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 5 429 пациентов. Из больниц выписали 71 тыс 694 человека.
Всего в Италии — второй по смертности стране от коронавируса — обнаружили 17 660 больных, 1 266 человек умерли. С 10 марта в стране везде карантин.
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