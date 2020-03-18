Президент США Дональд Трамп предлагает разослать гражданам страны чеки на $1000.

В условиях кризиса из-за пандемии коронавируса Covid-19, так собираются влить миллиарды долларов в экономику страны.

В США уже практиковали такие меры в феврале 2008 года. Тогда, в течение нескольких месяцев выплачивали по $600 на человека. Так в экономику влили более $100 млрд.

Экономисты посчитали, что это было одно из самых эффективных мер по смягчению последствий экономического кризиса.

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Также министерство финансов США предоставило американским предпринимателям дополнительные 3 месяца для уплаты налогов в связи пандемией коронавируса.

Физические лица могут отложить налоговые обязательства на сумму до $1 млн, а корпорации — на $10 млн.

Отсрочка высвободит $300 млрд в экономике США, поскольку у частных лиц и предприятий будет больше времени для уплаты налогов, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, президент Дональд Трамп запретил въезд на территорию США из Европы с 13 марта. Цель запрета на въезд — предотвращение распространения коронавируса Covid-19.

Источник: New York Times