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Факты / Видео / Мир

Люди сидят дома, волонтеры тестируют вакцину против коронавируса: ситуация в США

В мире почти 200 тыс. больных коронавирус. Весь мир прибегает к радикальным методам безопасности. США — не исключение.

Самые жесткие ограничения, вероятно, в настоящее время действуют в Калифорнии, семь округах вокруг Кремниевой долины, где губернатор приказал всем оставаться дома на следующие три недели. Это, в частности, Сан-Франциско. И касается 7 млн ​​человек.

Многие города страны, в том числе и Вашингтон, закрывают спортзалы, бары, рестораны, оставляя, впрочем, возможность доставки

Начали тестировать вакцину против коронавируса. Но, даже если все хорошо, вакцина не поступит в широкое употребление раньше чем через год. Подробнее — во включении Юлии Ярмоленко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как распознать коронавирус и как с ним бороться.

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