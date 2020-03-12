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Факты / Мир

Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из Европы с 13 марта.

Исключением стала только Великобритания.

Запрет на въезд связан с целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Читайте: Какие страны ввели ограничения или запрет на въезд из-за коронавируса (СПИСОК)

Также исключения будут сделаны для американцев после прохождения необходимых обследований.

— Эти запреты коснутся не только значительных объемов торговли и грузов, но и ряд других вещей. Мы будем обсуждать все, что попадает в США, — сказал президент.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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