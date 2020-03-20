По состоянию на 20 марта в мире инфицировано коронавирусом 224 517 человек. Излечиться от болезни удалось 86 025 пациентам.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 193 человека. В Италии инфицировались 41 035 человек, а умерло – 3 405.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Иран. Общее количество больных в стране составляет 18 407.

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По состоянию на 20 марта в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев Covid-19, трое из них — летальные.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.