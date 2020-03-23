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Факты / Мир

Ford, General Motors и Tesla будут производить аппараты искусственной вентиляции легких

Компании-автопроизводители Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc получили разрешение на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

-Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов, БЫСТРО! Давайте, руководство автоиндустрии, посмотрим, какие вы классные?

Эксперты здравоохранения предупреждают, что нехватка медицинских препаратов не позволяет врачам в полной мере лечить людей от коронавируса.

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Правительства штатов США просят больше поставок медицинского оборудования — от масок до вентиляторов.

К слову, в США уже зафиксировано 35 206 случаев Covid-19. Из них от болезни умерло 471 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что Меркель отправили под домашний карантин из-за врача с коронавирусом.

Источник: The Hill

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