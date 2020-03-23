Цены на нефть снова упали

23 марта на открытии новой недели цены на нефть в мире на обвалились на 8%.
Стоимость североморской нефти марки Brent, после полуночи достигла $25,25 за баррель, снизившись на 7,78%.
Однако на утро снова немного поднялась — до $26 за баррель.
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Нефть WTI колебалась на уровне $21,55 за баррель, упав в цене на 8,92%. По состоянию на 7.40 цена выросла до $22,6.
Напомним, впервые рекордно низкие цены на нефть зафиксировали на прошлой неделе — цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $26. Позже стоимость майских фьючерсов снизилась уже до $24,72, цена упала более чем на 9%.
Источник: Investing
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