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Факти / Світ

Ціни на нафту знову впали

23 березня на відкритті нового тижня ціни на нафту в світі на обвалилися на 8%.

Вартість північноморської нафти марки Brent, після півночі досягла $25,25 за барель, знизившись на 7,78%.

Однак на ранок знову трохи піднялася – до $26 за барель.

Читайте: Чорний тиждень світової економіки: як вплине на Україну здешевшання нафти

Нафта WTI коливалась на рівні $21,55 за барель, впавши в ціні на 8,92%. Станом на 7.40 ціна зросла до $22,6. 

Нагадаємо, вперше рекордно низькі ціни на нафту зафіксували минулого тижня – ціна Brent вперше з 2003 року опустилася нижче $26. Пізніше вартість травневих ф’ючерсів знизилася вже до $24,72, ціна впала більше ніж на 9%.

Джерело: Investing

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