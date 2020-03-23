Ціни на нафту знову впали

23 березня на відкритті нового тижня ціни на нафту в світі на обвалилися на 8%.
Вартість північноморської нафти марки Brent, після півночі досягла $25,25 за барель, знизившись на 7,78%.
Однак на ранок знову трохи піднялася – до $26 за барель.
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Нафта WTI коливалась на рівні $21,55 за барель, впавши в ціні на 8,92%. Станом на 7.40 ціна зросла до $22,6.
Нагадаємо, вперше рекордно низькі ціни на нафту зафіксували минулого тижня – ціна Brent вперше з 2003 року опустилася нижче $26. Пізніше вартість травневих ф’ючерсів знизилася вже до $24,72, ціна впала більше ніж на 9%.
Джерело: Investing
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