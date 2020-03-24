Ryanair отменяет рейсы на два месяца

Авиакомпания Ryanair отменила все рейсы после 24 марта и ожидает возобновления полетов не раньше июня.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Глава авиакомпании Майкл О’Лири сообщил, что Ryanair предложила свои самолеты всем странами Европейского Союза для спасательных полетов и необходимой перевозки медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

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Все пассажиры, чьи рейсы отменили, получат письмо на электронную почту относительно дальнейших действий.

Сейчас компания не может точно сказать, насколько именно прекращает свои рейсы.

— Мы не ожидаем выполнять рейсы в апреле и мае в это время, но это будет зависеть от правительства многих государств, и мы во всех случаях придерживаемся этих инструкций.

Ранее компания сообщала, что Ryanair может отменить 80% рейсов из-за коронавируса.