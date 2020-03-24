Ryanair скасовує рейси на два місяці

Авіакомпанія Ryanair скасувала усі рейси після 24 березня і очікує поновлення польотів не раніше червня.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook.

Глава авіакомпанії Майкл ОʼЛірі повідомив, що Ryanair запропонувала свої літаки усім країнами Європейського Союзу для рятувальних польотів і необхідного перевезення медикаментів, засобів індивідуального захисту і продовольства.

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Усі пасажири, чиї рейси відмінили, отримають листа на електронну пошту щодо подальших дій.

Наразі компанія не може сказати, на скільки саме припиняє свої рейси.

– Ми не очікуємо виконувати рейси в квітні і травні в цей час, але це залежатиме від світового уряду, і ми у всіх випадках дотримуємося цих інструкцій.

Раніше компанія повідомляла, що Ryanair може скасувати 80% рейсів через коронавірус.