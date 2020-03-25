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Факты / Мир

Только по рецепту. В Бельгии ввели ограничения на продажу масок и санитайзеров

В Бельгии власти приняли решение продавать защитные маски определенного типа и санитайзеры исключительно по врачебному рецепту.

Также еще пять других средств для защиты и дезинфекции доступны для покупки в розницу только по рецепту и в определенных аптеках.

Читайте: Коронавирус обнаружили у бывшего генсека НАТО

Для покупки масок FFP2 и FFP3, гидроалкогольных гелей, а также фартуков и защитных очков, нитриловых перчаток с рукавами не менее 300 мм и спирта для рук необходимо будет получить рецепт врача.

К слову, Трамп надеется избавиться от пандемии коронавируса к Пасхе.

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