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Факти / Світ

Тільки за рецептом. У Бельгії запровадили обмеження на продаж масок і санітайзерів

У Бельгії влада ухвалила рішення продавати захисні маски певного типу і санітайзери виключно за лікарським рецептом.

Також ще п’ять інших засобів для захисту та дезінфекції доступні для покупки в роздріб тільки за рецептом і в певних аптеках.

Читайте: Коронавірус виявили у колишнього генсека НАТО

Для покупки масок FFP2 і FFP3, гідроалкогольних гелів, а також фартухів і захисних окулярів, нітрилових рукавичок з рукавами не менше 300 мм і спирту для рук необхідно буде отримати рецепт лікаря.

До слова, Трамп сподівається позбутися пандемії коронавірусу до Великодня.

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