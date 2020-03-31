В Италии рассматривают два сценария возвращения к жизни после изоляции

В Италии рассматривают варианты возвращения страны к обычной жизни после режима всеобщей изоляции, введенного из-за коронавируса.

Итальянские специалисты уверены, что возвращаться к нормальной жизни необходимо постепенно и в первую очередь начать с производства. Однако возобновлять работу необходимо на тех предприятиях, где можно гарантировать социальную дистанцию.

В то же время учебные заведения планируют открыть позже.

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Концертные площадки, торговые центры, рестораны и бары специалисты также рекомендуют не открывать.

Рассматривается вариант постепенного возвращения к повседневной жизни итальянцев. Сначала из карантина выйдут самые молодые, а затем те, чье здоровье под большей угрозой.

К слову, Италия занимает второе место по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали 101 739 случаев Covid-19, из которых выздоровело 14 620 человек, а умерло – 11 591.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Такеси Касаи заявил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения.

Источник: Il Sole 24 Ore