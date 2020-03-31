В Італії розглядають два сценарії повернення до життя після ізоляції

В Італії розглядають варіанти повернення країни до нормального життя після режиму загальної ізоляції, введеного через коронавірус.

Італійські фахівці впевнені, що повертатися до нормального життя необхідно поступово і насамперед почати з виробництва. Однак відновлювати роботу необхідно на тих підприємствах, де можна гарантувати соціальну дистанцію.

Водночас навчальні заклади планують відкрити пізніше.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Концертні майданчики, торгові центри, ресторани і бари фахівці також рекомендують не відкривати.

Розглядається варіант поступового повернення до повсякденного життя італійців. Спочатку з карантину вийдуть наймолодші, а потім ті, чиє здоров’я під більшою загрозою.

До речі, Італія займає друге місце за кількістю інфікованих коронавірусом. У країні зафіксували 101 739 випадків Covid-19, з яких одужало 14 620 осіб, а померло – 11 591.

Раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Такесі Касаї заявив, що пандемія коронавірусу ще далека від завершення.

Джерело: Il Sole 24 Ore