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Факты / Мир

Король Таиланда взял на самоизоляцию в Альпы гарем из 20 женщин

Король Таиланда Рама Х отправился проходить самоизоляцию в люксовый отель в Альпах, взяв с собой 20 наложниц и прислугу.

Чтобы находиться в закрытом на карантин курортном городе Гармиш-Партенкирхен, Рама Х получил спецразрешение от местных властей.

Живут ли четыре жены короля в отеле вместе с ним, не известно.

В Таиланде Маха Вачиралонгкорн не был с начала марта – лидер страны путешествовал по Германии и Швейцарии.

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Тайцы, которым запрещено критиковать власть, создали в Twitter хэштег “зачем нам такой король”. Люди недовольны разгульным образом жизни Рамы X.

Подпись: “Пока наш король наслаждается своей роскошной жизнью”.

Напомним, у жительницы Краматорска, которая вернулась из Таиланда, не подтвердилось подозрение на коронавирус.

Источник: Bild

Фото: Opindia

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